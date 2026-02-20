Brest - OM : les compositions probables

Tout juste arrivé sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye va débuter son aventure, ce vendredi soir, avec un déplacement périlleux du côté de Brest. Un rendez-vous d’ores et déjà déterminant. Tenu en échec 2-2 par Strasbourg dans les dernières secondes, lors de la précédente journée, le club phocéen espère bien l’emporter pour mettre la pression à l’Olympique Lyonnais, qui compte dorénavant 5 points d’avance sur son rival olympique.

Une mission qui s’annonce malgré tout particulièrement complexe au regard du contexte pesant au sein de la formation marseillaise, mais également de la dynamique brestoise. Après un début de saison globalement raté, le SB29 a, en effet, su réagir et se retrouve désormais 12e de Ligue 1, avec 10 points d’avance sur l’AJ Auxerre, barragiste, et reste sur un match nul contre le LOSC.

Quel système pour la première de Beye ?

Privé de Mama Baldé, touché à la cuisse, Bradley Locko, gêné à l’ischio, et Soumaïla Coulibaly, Eric Roy devrait donc opter pour un 4-2-3-1. Dans les cages, Coudert est attendu et devrait être protégé par un quatuor défensif composé de Lala, Junior Diaz, Chardonnet et Guindo. Au milieu de terrain, Magnetti et Chotard seront associés, juste derrière un trio offensif Del Castillo-Doumbia-Labeau Lascary. Enfin, sur le front de l’attaque, Ajorque tentera de semer la zizanie dans la défense marseillaise.

Tous les regards seront tournés vers la première composition d’équipe marseillaise signée Habib Beye. Que va concocter le nouveau coach olympien ? Un 4-2-3-1 avec Nadir en soutien de Gouiri comme le suppose L’Equipe ? Ou plutôt un 3-4-3 comme le murmure La Provence ? Le journal régional place ainsi une défense à 3, système privilégié de Beye avec le Stade Rennais, ce qui serait aussi une forme de continuité avec ce que proposait Roberto De Zerbi ces dernières semaines. On pourrait donc retrouver Rulli dans les cages, avec une défense Pavard-Aguerd-Medina, et des pistons Weah et Emerson. Beye pourrait maintenir le duo Höjbjerg-Timber dans l’entrejeu. Enfin, le trio Greenwood-Gouiri-Paixao semble en bonne place pour démarrer la rencontre. Rendez-vous ce soir aux alentours de 19h45 pour découvrir la première composition officielle de l’OM version Habib Beye.