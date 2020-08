Rio Ferdinand fait l'éloge de Kylian Mbappé

Auteur d’une performance remarquable et remarquée hier soir après son retour de blessure, Kylian Mbappé a comme à son habitude fait l’objet de nombreuses éloges et pas des moindres. À la suite de la rencontre, Rio Ferdinand s’est exprimé aux micros de BT Sport et n’a pas manqué de faire des comparaisons pour le moins..flatteuses.

En effet, l’ancien défenseur de Manchester United n’a pas fait dans la demi-mesure, le comparant à un certain Ronaldo : «il est le joueur le plus proche de Ronaldo, on a jamais vu cela», dit-il avant d’affirmer que l’attaquant parisien lui «donne la chair de poule avant chaque match». Des louanges auxquelles sont venus s’ajouter cette déclaration. «Lorsque vous regardez Mbappé jouer, il vous fait sentir comme un enfant». La messe est dite, Kylian Mbappé et ses 30 buts en 35 matches cette saison, devrait sauf erreur, continuer de faire l’unanimité au yeux de tous.