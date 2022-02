Chelsea : Christian Pulisic prend exemple sur Mohamed Salah

Interviewé par ESPN, avant le choc face à Liverpool dimanche en finale de la Carabao Cup, l’ailier de Chelsea Christian Pulisic a évoqué son admiration pour Mohamed Salah. «C'est un joueur incroyable. Il y a beaucoup de choses à admirer chez lui. C'est un excellent buteur, très fort, il fait beaucoup de choses bien que les gens ne réalisent même pas pour se mettre en position de marquer ces buts. C'est quelqu'un dont je peux apprendre.» a déclaré l’Américain de 23 ans.

Le joueur des Blues a également parlé du match face à Liverpool dimanche qu’il aborde avec confiance. « Nous les avons déjà joués en finale. Nous avons gagné et perdu, mais il s'agit de se mettre dans l'état d'esprit et d'être prêt à se battre, car c’est une finale. Il faut gagner et ce n’est peut-être pas la meilleure équipe de football qui va l’emporter » a expliqué Pulisic qui a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matchs avec Chelsea cette saison.