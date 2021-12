Serie A : la Juventus s'impose à Bologne et intègre le top 5

Après la large victoire de l'AS Roma sur la pelouse de Bergame (4-1), la 18ème journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec une rencontre entre la Juventus (7e, 28 pts) et Bologne (10e, 24 pts). Au Renato Dall'Ara, les hommes de Massimiliano Allegri, qui restaient sur un match nul décevant à Venise (1-1), avaient l'occasion de repasser devant les Giallorossi et ainsi intégrer le top 5 en cas de victoire. De son côté, Bologne se devait de relever la tête après deux défaites consécutives contre la Fiorentina (2-3) et le Torino (1-2).

Dans un premier acte très décevant, Alvaro Morata trouvait malgré tout la faille dès les premiers instants de cette rencontre (0-1, 6e) pour permettre à la Vieille Dame de se lancer idéalement. Dominateurs dans la construction du jeu, les Bianconeri profitaient par ailleurs de Rossoblù amorphes, excepté cette magnifique tentative de Svanberg, qui flirtait avec le montant gauche de Szczesny (22e). Au retour des vestiaires, les hommes de Sinisa Mihajlovic éprouvaient toujours autant de difficulté à se montrer dangereux sur le but du portier turinois et Cuadrado en profitait finalement pour parachever le succès des siens (0-2, 69e). Avec cette victoire (2-0), la Juve réalise une belle opération et intègre ainsi le top 5 du championnat. De son côté, Bologne stagne à une terne dixième place.

