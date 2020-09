Le Real Madrid a bouclé la vente de Sergio Reguilon pour 30 M€ !

Après James Rodriguez, Achraf Hakimi, Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez ou encore Brahim Diaz, le Real Madrid a bien entamé l'opération dégraissage que Zinedine Zidane appelait de ses voeux. Et ce n'est pas terminé. Selon Marca, la Casa Blanca vient de boucler la vente de Sergio Reguilon.

Le club de la capitale espagnole est tombé d'accord avec Tottenham pour le transfert du latéral gauche de 23 ans, sur lequel ZZ, qui dispose des options Ferland Mendy et Marcelo à ce poste, ne compte plus, et ce, malgré sa belle saison en prêt du côté du Séville FC.

Une clause de rachat

De son côté, le natif de Madrid s'est entendu avec les Spurs après avoir eu José Mourinho longuement au téléphone selon les échos de la presse espagnole. L'opération s'élève à 30 M€. Il ne manque plus que la visite médicale pour la valider définitivement. D'après le quotidien sportif espagnol, le transfert pourrait même être annoncé ce jeudi.

On apprend également que les pensionnaires du Santiago Bernabéu ont inclus une clause de rachat. Ainsi, les Madrilènes se réservent le droit de racheter l'international espagnol (1 cape) en 2021 ou en 2022 pour une somme comprise entre 35 et 40 M€. Tout le monde est content !