LOSC : la Roma fonce sur Hamadi Kebé

Pilier de l’équipe des U17 du LOSC dont il est parfois le capitaine, Hamadi Kebé est l’une des belles promesses du centre de formation des Dogues. Milieu de terrain repositionné en tant que défenseur central cette saison, le Franco-Malien né en 2008 est indiscutable chez les U17. Fort dans les duels à la récupération du ballon et dans la projection balle au pied, il totalise 4 buts et 5 passes décisives avec les U17 du LOSC.

Hamadi Kebé, qui va sans doute disputer la Coupe du Monde U17 avec le Mali, s’entraîne déjà avec les U19. Le LOSC, conscient de son potentiel, compte sur son jeune talent et parle de contrat pro et une intégration dans l’effectif pro sous les deux ans. Le joueur n’est pas insensible à l’idée de jouer sous les ordres de Bruno Genesio dans un avenir proche. Mais une approche de l’AS Roma pourrait tout remettre en question. Le club italien, qui a supervisé Kebé à trois reprises, a validé le profil et veut avancer sur son recrutement. Les prochains mois seront donc décisifs quant à l’avenir de ce jeune talent formé au FC Issy en région parisienne.