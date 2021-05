EdF : Paul Pogba chambre N'Golo Kanté

Cette saison comme toutes les saisons d’ailleurs, Ngolo Kanté est impressionnant. Titulaire indiscutable à Chelsea, le milieu de 30 ans enchaîne les bonnes performances aussi bien en Ligue des Champions qu’en Premier League et fait l’unanimité aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.

Dans un entretien accordé à BeIN Sports, Paul Pogba son coéquipier en Équipe de France, est revenu avec humour sur la personnalité de Kanté. « N’Golo, c’est un mauvais perdant. Il triche énormément. Il triche aux jeux de cartes, aux jeux de société. Même dans les jeux de possession. Je suis honnête et dis la vérité. Lui dit qu’il ne triche pas et qu’il utilise la ruse. C’est un malin. Mais on l’aime beaucoup même quand il triche », a-t-il déclaré avant de revenir sur sa popularité. « On est obligé de l’aimer. Je crois que c’est le joueur le plus aimé de l’histoire du football. Il est professionnel et ne va jamais se plaindre. Il a tout dans son jeu, il est partout sur le terrain. Il récupère et est à la finition. Avoir un joueur comme ça à ses côtés… que veux-tu demander de plus. »