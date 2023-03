Ligue 1 : le LOSC l’emporte au forceps à Toulouse

Sur le papier, ce duel entre Toulouse et Lille avait fière allure. Les deux équipes font partie de celles qui aiment le plus à aller vers l’avant, même si le classement ne l’indique pas forcément. Le promu n’aura aucun mal à se maintenir en fin de saison (12 points d’avance sur le premier relégable au coup d’envoi), alors que le LOSC se heurte semaine après semaine à son inconstance, lui qui peut encore viser une place européenne (6e, à un point de Rennes, dernier virtuel qualifié en C4). Fonseca comptait sur l’expérience de Fonte, de retour dans la charnière, et la créativité d’un Ounas, titulaire à droite, pour retrouver la victoire.

Chaïbi, nouvel international algérien, faisait lui son retour dans le trident offensif toulousain et avait faim. C’est lui qui se mettait en évidence en premier (7e), obligeant Chevalier à intervenir. Cette occasion réveillait les Dogues. Doucement, ils prenaient un meilleur contrôle sur le jeu mais ni Weah (15e), ni Ounas (17e) n’allaient au bout de leurs idées. L’orage de grêlons, qui stoppait la rencontre un gros quart d’heure, ne rafraîchissait pas vraiment les acteurs de ce match. La reprise de Nicolaisen passait à un cheveu du poteau, Abouklhal étant en plus à une pointure de pousser au fond (32e), tandis que David dévissait complètement sa frappe dans la surface, lui qui avait fait le plus dur en crochetant Rouault (34e).

Lille au bout du suspense

On se rendait coup pour coup sur le terrain. Toulouse frôlait à nouveau d’ouvrir le score juste avant la pause, d’abord par Dallinga, en échec face à Chevalier (42e), puis par Aboukhlal (45e). La pause n’a pas calmé les ardeurs de chacun. Tous les ingrédients étaient réunis au Stadium Municipal. Seule la finition manquait à l’appel. Il y avait ce sauvetage d’Angel Gomes sur corner devant Van den Boomen (49e), imité une grosse dizaine de minutes plus tard par Nicolaisen dans sa surface. Seul face à Dupé, David a préféré décaler Bamba, qui n’a pu conclure avec le retour du défenseur danois (61e).

Avec la fatigue, le rythme retombait un peu. Aussi parce que les remplaçants avaient du mal à se mettre au niveau à l’image de ces deux contres lillois qui ne donnaient rien (69e, 71e) et de cette glissade de l’entrant Zhegrova (73e). Bamba ne cadrait pas (74e), pas plus que Chaïbi (76e), sorti quelques instants plus tard, perclus de crampes. Ratao gâchait une belle munition également après ce une-deux avec Onaiwu (84e). Sur le contre suivant, Zhegrova tombait sur l’énorme retour de Spierings (84e) mais le corner permettait enfin l’ouverture du score, signée Alexsandro au second poteau (0-1, 85e). Il ne restait plus qu’à tenir pour le LOSC, un vrai problème pour lui cette saison. Il s’en est remis à Chevalier, auteur d’un arrêt exceptionnel au bout du temps additionnel sur cette reprise de Sierro (90e+9), alors que Bayo inscrivait même un second but sur ce ballon perdu par ce même Sierro (0-2, 90e+10). Avec ce succès très serré, les Nordistes prennent la 5e place.