Ligue des Champions

LdC : Galatasaray tient tête à l’Atlético, Qarabag arrache la victoire contre l’Eintracht

Par Maxime Barbaud
1 min.
Julian Alvarez avec l'Atlético de Madrid @Maxppp
Galatasaray 1-1 Atlético

La belle série de l’Atlético de Madrid s’arrête là en Ligue des Champions. Après trois victoires de suite, le club espagnol n’a pu faire mieux que match nul du côté de Galatasaray (1-1). Ce point pris permet aux Colchoneros d’intégrer in extremis le top 8, avant les rencontres de ce soir. Tout avait bien démarré ce soir avec le but précoce de Giuliano Simeone (4e) mais Marcos Llorente a égalisé en marquant contre son camp (19e). L’entrée de Griezmann n’a rien changé face à des Turcs qui ont bien failli l’emporter dans le temps additionnel.

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 21 7 +18 7 0 0 20 2
2 Logo Bayern Munich Bayern Munich 18 7 +13 6 0 1 20 7
3 Logo Real Madrid Real Madrid 15 7 +11 5 0 2 19 8
4 Logo Liverpool Liverpool 15 7 +6 5 0 2 14 8
5 Logo Tottenham Tottenham 14 7 +8 4 2 1 15 7
6 Logo PSG PSG 13 7 +10 4 1 2 20 10
7 Logo Newcastle Newcastle 13 7 +10 4 1 2 16 6
8 Logo Chelsea Chelsea 13 7 +6 4 1 2 14 8
Dans l’autre match de 18h45, Qarabag a arraché la victoire sur l’Eintracht 3-2. Camilo Duran a mis les locaux sur la bonne voie avec un but dès la 4e. Uzun a rapidement égalisé (10e) avant de voir Chaïbi donner l’avantage aux Allemands sur penalty à l’entrée du dernier quart d’heure (78e). Les Aigles tenaient le bon bout seulement Duran y est allé de son doublé (80e) avant que Mustafazada n’offre le succès aux siens dans les ultimes secondes (90e+4). Qarabag, 18e, réalise un grand pas vers la qualification en barrages, alors est éliminé.

Pub. le - MAJ le
