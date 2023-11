PL : plusieurs cadors anglais à la lutte pour une pépite de 16 ans

Que ce soit sur, ou en dehors des terrains, les cadors de Premier League ne se font pas de cadeaux. Cette fois-ci, trois d’entre-eux sont intéressés par une jeune pépite de 16 ans, Cruz Allen, qui évolue avec l’équipe U18 de Derby County, club de Championship. Parmi les équipes qui suivent attentivement le dossier du Gallois, Chelsea et Newcastle, mais aussi et surtout Manchester United selon The Sun.

Cruz Allen est un milieu de terrain capable d’apporter offensivement. Et ça se voit dans les statistiques, puisqu’il a déjà inscrit 3 buts et délivré 3 caviars cette saison en 7 matchs de Premier League U18. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Derby County, ses performances ne passent pas inaperçues et ont alerté les radars de Manchester United, qui cherche à se renforcer dès cet hiver. À voir si les Red Devils jetteront leurs dépourvus sur un jeune de 16 ans…