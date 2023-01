PSG, Manchester United : la déclaration loufoque d’Erik ten Hag sur Kylian Mbappé qui met le feu à l’Angleterre

La suite après cette publicité

Les choses vont un peu mieux à Manchester United en ce moment. Grâce à sa série de quatre succès en championnat, l’écurie mancunienne s’est hissée à la quatrième place de la Premier League, à égalité de points avec le troisième, Newcastle, qui compte un match de plus. Les Red Devils ne sont également qu’à quatre petits points du rival et voisin Manchester City, deuxième.

Erik ten Hag commence ainsi vraiment à faire l’unanimité du côté d’Old Trafford, et visiblement, ses dirigeants sont prêts à lui faire plaisir pendant le mercato hivernal. Si Cody Gakpo a finalement signé à Liverpool, Manchester United devrait tout de même être assez actif pendant ce mois de janvier. Comme dévoilé en exclusivité par nos soins, le buteur néerlandais Wout Weghorst est très proche de s’engager avec le club entraîné par son compatriote.

Et depuis samedi soir, une vidéo fait fureur sur les réseaux sociaux en Angleterre. On y voit le coach mancunien dans sa voiture, signant des autographes à des jeunes fans. Un d’eux l’interpelle, et lui demande si Manchester United est intéressé par l’idée de recruter Bellingham et Mbappé. « Oui, je veux les recruter. Signer les deux ? Tu as quelques pennies pour moi ? », a ainsi répondu le coach, le sourire aux lèvres.

S’il a répondu sur un ton plutôt humoristique, en Angleterre, on prend ça très au sérieux. Sa sortie médiatique fait ainsi la une de différents journaux, comme le Daily Mirror, et compte déjà des centaines de milliers de vues et de partages sur les réseaux sociaux. Il faut dire que dans un passé récent, Manchester United a souvent été présenté comme un candidat sérieux pour les deux joueurs, dont un semble à l’aise au PSG et l’autre devrait filer à Madrid…