Banderoles, chants hostiles, virage fermé… le Vélodrome s’annonce bouillant !

Dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueillera, ce samedi, le Racing Club de Strasbourg. Après une semaine agitée, marquée par le départ de Roberto De Zerbi, les Olympiens s’attendent à un accueil mouvementé au Vélodrome. «On s’attend à une ambiance particulière, et c’est logique. Les joueurs savent qu’ils auront face à eux un public vraiment chaud», avouait d’ailleurs ce vendredi Jacques Abardonado.

Et selon les dernières informations d’ICI Provence, la tendance est bien aux protestations. D’après le média local, un accueil particulier sera réservé aux Phocéens. Le Virage Depé sera ainsi vide pendant les 15 premières minutes du match face à Strasbourg alors que la Zone CU 84 sera elle fermée. Par ailleurs, des chants et des banderoles hostiles sont prévues…