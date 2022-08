Le LOSC a récupéré une montagne d'argent cet été

La nouvelle page du LOSC a commencé à s'écrire le week-end dernier. L'encre utilisée y est plutôt sympathique à en croire le beau résultat acquis face au promu Auxerre 4-1. Les Nordistes n'ont rien caché de leurs intentions de leurs qualités sous la houlette d'un Paulo Fonseca enchanté par les premiers pas de ses joueurs. On a retrouvé les jambes de feu de Jonathan David, auteur d'un doublé. La nouvelle recrue Akim Zedadka a elle aussi marqué. Le latéral droit est arrivé libre de Clermont et a tout de la bonne pioche après sa bonne adaptation à la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Cet été, les Dogues font preuve d'imagination et réflexions intéressantes pour mener ce mercato. Il y a tout de même eu 7 renforts pour seulement 19 M€ dépensés, dont 14 pour le seul Mohamed Bayo. Pour le reste, Diakité (3 M€) et Alexsandro (2 M€) ont demandé peu de moyens, tandis que Cabella, Ismaily, Martin et donc Zedadka sont tous venus sans indemnité à verser. Des dépenses contrôlées alors que le club a reçu une manne d'argent colossale entre les différentes ventes. C'est déjà un record et ce n'est peut-être pas encore terminé.

100 M€ récupérés cet été

Les transferts de Sven Botman à Newcastle (37 M€), Amadou Onana à Everton (36 M€), Renato Sanches au PSG (15 M€), Zeki Celik à la Roma (7 M€) et de Domagoj Bradaric à la Salernitana (5 M€) ont permis de récupérer 100 M€ ! Un montant à battre en Ligue 1. Et encore, les différents bonus n'ont pas été comptabilisés. Il pourrait y avoir encore quelques départs d'ici le 31 août. On pense notamment à Isaac Lihadji et à Yusuf Yazici, déjà prêté en deuxième partie de saison dernière. Le Turc suscite des intérêts à l'étranger d'après Olivier Létang.

Être riche c'est bien, mais avoir une équipe compétitive, c'est mieux. Une partie de cette somme reste à réinvestir. On pense bien en premier lieu à Ludovic Blas, lequel devrait rejoindre le LOSC pour 15 M€, comme nous l'affirmions hier soir. Il faudra également remplacer Amadou Onana, dont le transfert n'était pas prévu à la base. D'après nos informations, Lille a déjà pris contacte avec l'Olympiakos pour Mady Camara (25 ans), et regarde du côté de Sochaux pour les prometteurs Rassoul Ndiaye (20 ans), et l'ailier Alan Virginius (19 ans). Un renfort pourrait aussi venir du PSV où le défenseur central Derrick Luckassen est suivi. Le mercato est loin d'être terminé.