Paulo Fonseca emballé par les débuts de son LOSC

Suite au limogeage de Jocelyn Gourvennec, Lille a misé sur Paulo Fonseca. Libre de tout contrat; l’entraîneur portugais découvre un nouveau championnat après ses expériences au Shakhtar Donetsk et à l’AS Roma. Une nouvelle aventure qui a très bien démarré puisque les Dogues ont cartonné Auxerre 4 buts à 1 pour leur premier match de la saison à domicile. Un peu plus d’un mois après son arrivée, le Lusitanien est d’ailleurs plutôt content de ses débuts dans le nord de la France.

Selon nos informations, Fonseca est très content de la réaction de joueurs et de la manière dont ils ont assimilé un style de jeu différent. Il a aimé le dynamisme de l’équipe offensivement et a été impressionné par l’attitude des joueurs. Heureux de la victoire et de la prestation des siens, il garde les pieds sur terre, car il sait que la saison est encore très longue. Enfin, en ces temps de mercato, il sait que son groupe n’est pas fermé, dans les deux sens, mais le Portugais espère des arrivées. À bon entendeur…