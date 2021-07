Real Madrid : Luis Figo répond à Florentino Pérez !

Sa réaction était attendue. Lourdement critiqué par Florentino Pérez dans des enregistrements dévoilés la semaine passée par El Confidential, Luis Figo est sorti du silence ce mardi après le match joué à Tel-Aviv entre les légendes du Real Madrid et de Barcelone. «Dans une conversation privée, il peut y avoir des expressions hors contexte. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et il s'est excusé auprès de moi, donc l'affaire est close (...) J'ai parlé avec lui mais cela reste une conversation privée, il s'est excusé et pour moi c'est passé», a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

Raúl, Casillas, Del Bosque, Mourinho, Cristiano ou encore Ozil étaient les autres joueurs critiqués par le président du Real. «Figo est celui qui fout en l'air les vestiaires. C'était un fils de p..., comme Raúl. Les deux pires ont été Figo et Raúl», avait assuré Florentino Pérez dans les messages audios révélés. De l'histoire ancienne pour l'ex-milieu de terrain portugais.