OM : l’Italie s’interroge déjà sur le traitement de Valentin Carboni

D’un pays à l’autre, les réputations sont différentes. Inconnu ou presque en France, Valentin Carboni s’était bâti une certaine notoriété en Italie, où sa saison de prêt du côté de Monza avait fait naître de grands espoirs. Notamment auprès de l’Inter Milan, le club auquel il appartient. C’est pour cela que les négociations ont duré plus longtemps que prévu au début de l’été, lorsque l’OM a lancé les démarches pour le recruter.

La suite après cette publicité

L’Inter voulait absolument garder la main sur l’espoir argentin, et c’est donc sous la forme d’un prêt avec option d’achat (prêt d’1 M€ + 36 M€ d’option) mais avec une clause permettant au club intériste de le racheter dans la foulée pour 40 M€, qu’il a débarqué sur la Canebière. Blessé pour la première rencontre face à Brest, il est entré en jeu successivement contre Reims puis à Toulouse, avant de ne plus sortir du banc lors des deux rencontres suivantes, contre Nice puis l’OL dimanche dernier.

À lire

OM : Medhi Benatia risque très gros

Concurrence et légères blessures

Et ce temps de jeu réduit à peau de chagrin fait éclore quelques articles en Italie, où la confirmation de l’éclosion de Carboni était espérée. Plusieurs articles notent la sous-utilisation du milieu offensif argentin, et évoquent une forme d’inquiétude de l’Inter Milan. Des doutes nuancés par plusieurs facteurs. D’abord, le fait que Roberto De Zerbi fait logiquement confiance à un onze qui a parfaitement débuté le championnat, avec un trio Luis Henrique-Harit-Greenwood difficile à déloger pour l’instant.

La suite après cette publicité

Ensuite, il est fait mention que Carboni est revenu légèrement touché de la dernière trêve internationale, où il avait été convoqué par l’Argentine. Ce pourquoi il aurait été préservé face à Nice. Les faits de match contre l’OL, avec l’expulsion précoce de Balerdi, n’ont pas joué non plus en sa faveur. Enfin, vu les débuts réussis de Greenwood et la bonne surprise Luis Henrique, il est noté que le poste à aller chercher, pour Carboni, est bien celui d’Amine Harit, en soutien de l’attaquant. Pour que les promesses semées à Monza traversent enfin la frontière…