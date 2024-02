Diego Moreira raconte son bref passage à l’OL

«C’était un jeune joueur, j’aurais bien aimé travailler dans la durée avec lui, car je pense qu’il a une énorme marge de progression». Le 24 janvier dernier, Pierre Sage confiait en conférence de presse qu’il aurait aimé conserver un peu plus longtemps le jeune Diego Moreira (19 ans). Prêté à l’Olympique Lyonnais l’été dernier par Chelsea (qui venait de le recruter en provenance de Benfica), l’attaquant portugais a déjà cassé son prêt pour rentrer à Londres après 9 petites apparitions sous le maillot des Gones (0 but, 0 passe décisive).

La suite après cette publicité

Un maigre bilan qui n’a pas empêché l’ailier lusitanien d’apprécier sa brève expérience sur les bords du Rhône. « Ce fut une très bonne expérience, même si la situation du club n’était pas facile. J’ai grandi et autour de moi il y avait des joueurs de grande qualité et d’expérience, avec plusieurs titres à leur actif », a-t-il confié au journal O Jogo, avant d’en dire un peu plus sur ses relations avec les stars lyonnaises. Et visiblement, le vestiaire des Gones a été bienveillant avec lui.

À lire

Chelsea : Pochettino répond cash au tacle de la femme de Thiago Silva

Lacazette l’a bien aidé

« J’ai beaucoup appris de Lacazette, qui m’a donné beaucoup de conseils. J’ai beaucoup discuté avec Mama Baldé, notamment parce que nous partageons un lien avec la Guinée. Puis avec Cherki, qui n’a que 20 ans, mais qui est un excellent professionnel depuis des années. Tolisso, champion du monde, Clinton Mata. Et Anthony (Lopes), bien sûr, mon voisin. C’était bon, ça m’a permis de grandir. J’avais des coéquipiers qui m’ont aidé à contrôler cette situation. Le club était mal en point et la pression était plus forte. Cela vous oblige à vivre les choses telles qu’elles sont. Personne n’aime être dans cette position, c’est difficile pour tout le monde. Quand l’équipe ne gagne pas, c’est d’autant plus difficile pour un joueur de 19 ans. »

La suite après cette publicité

Prêt à faire l’éloge de ses anciens partenaires de l’OL, Diego Moreira a toutefois confié qu’il n’a pas hésité une seconde quand les Blues lui ont demandé de revenir à Stamford Bridge dès cet hiver. « Chelsea a décidé de me faire revenir, je suis motivé, je dois tout donner. Il ne faut pas y réfléchir à deux fois. Je suis prêt à me montrer à la hauteur des attentes. On peut être en haut, puis en bas, il faut garder la tête froide. (…) Il y a de grands joueurs, les choses iront de mieux en mieux. J’adore Nkunku, il est fantastique, il a une qualité extraordinaire, il m’avait déjà émerveillé l’été dernier, durant la présaison. » Mais pour le moment, Mauricio Pochettino n’a toujours pas fait appel à ses services.