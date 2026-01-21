Mercato OM : Medhi Benatia met un coup de pression pour Himad Abdelli

L’Olympique de Marseille du duo Medhi Benatia-Pablo Longoria adore être l’un des principaux acteurs du mercato, que ce soit en été ou en hiver. Ce mois de janvier 2026 n’échappe donc pas à la règle. Après avoir vendu Robinio Vaz à l’AS Roma, les Phocéens s’apprêtent à officialiser les arrivées du milieu de terrain hollandais Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Libre de tout contrat en juillet prochain, le joueur est en froid avec son coach Robin van Persie et souhaitait s’en aller avant la fin de son bail.

Merci De Zerbi !

Le joueur est déjà arrivé sur la Canebière et n’attend plus que l’officialisation de l’affaire par la direction marseillaise. Présent au Vélodrome pour le choc de Ligue des Champions face à Liverpool, le directeur du football de l’OM, Medhi Benatia, a été interrogé par Canal+ sur la teneur du mercato olympien. L’occasion pour l’ancien défenseur de commencer par le dossier Timber, une cible que l’OM souhaitait dans un premier temps attirer l’été prochain.

« Timber a signé quatre ans et demi, c’est un joueur d’un très bon niveau, confirmé même s’il est relativement jeune. Au départ, on s’est mis sur lui il y a quelques mois. C’était pour une arrivée la saison prochaine, mais dans les discussions on a compris que ça lui convenait de sortir maintenant. Il y aurait plus de concurrence (en juillet), on sait qu’il y a les équipes anglaises, allemandes sur ce genre de profil. On a voulu anticiper tout ça, je pense que ça lui a plu. Il va avoir un entraîneur comme De Zerbi, c’est important pour lui », a-t-il confié, avant d’évoquer le cas d’Ethan Nwaneri, qui sera prêté par Arsenal.

L’OM ne fera pas de folies pour Abdelli

« Nwaneri, c’est une opportunité de prêt. C’est une chance de les faire grâce à notre entraîneur, on sait très bien qu’en France, on aime le chahuter, mais c’est un coach reconnu qui propose du jeu. C’est plaisant d’être entraîné par un entraîneur comme ça. Nwaneri, c’était le seul poste qui n’était pas doublé, derrière Mason (Greenwood). Si on veut faire un parcours en coupe, ces deux-là ne seront pas du tout en trop. » Enfin, Benatia a conclu en faisant le point sur le dossier Abdelli. Pour rappel, l’OM a offert 2 M€ pour le milieu algérien, dont le contrat avec le SCO s’achève en juin. Une somme non conforme aux attentes des dirigeants angevins qui espèrent 4 M€. Mais Marseille ne fera pas de folies.

« C’est un joueur qu’on aime beaucoup, qui a montré beaucoup d’attachement pour venir. On est sur le même cas que Timber. On parlait d’une arrivée en juillet parce qu’il est libre. Mais il y a de très bonnes relations entre notre président et le président d’Angers. Pablo (Longoria) a essayé d’ètre classe et a anticipé les discussions. Mais il faut rester cohérent sur la valeur du joueur. Bien sûr, c’est un très bon joueur qui remplit exactement le profil qu’on cherche au milieu, très technique, capable de jouer 6, 8, numéro 10 mais il faut rester cohérent sur le montant. Pour l’instant, on n’a pas trouvé d’accord, on n’en trouvera peut-être pas et il viendra ici en juillet. On va voir ce qu’il se passe. On n’exclut pas du tout l’arrivée d’un autre joueur au milieu. » C’est dit !