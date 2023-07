RC Lens : Levi García toujours ciblé pour remplacer Openda

Ces dernières semaines, le RC Lens a perdu son attaquant titulaire. Désireux de rejoindre Leipzig, Lois Openda a finalement fait ses valises en rapportant un joli pactole à son équipe. Forcément, les Sang et Or ont eu le temps, ou presque, de préparer sa succession et ont déjà ciblé un profil en particulier comme nous vous le révélions.

Pour remplacer l’attaquant belge, la priorité est toujours Levi García. L’attaquant de 25 ans, international trinidadien, a explosé cette saison du côté de la Grèce et de l’AEK Athènes. Il a notamment inscrit 18 buts et délivré 7 passes décisives. Selon nos indiscrétions, le RCL a toujours l’ambition de le recruter malgré la complexité du dossier.

