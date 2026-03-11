Le Real Madrid est amoureux de 2 stars de Manchester City

Hier, le stade Santiago-Bernabéu n’affichait pas encore complet à mois de 24 heures de la réception de Manchester City en Ligue des Champions. Une anomalie pour certains puisque la rencontre promet sur le papier. Outre le prix très élevé des places, les nombreuses absences côté madrilène jouent sans doute sur le manque d’intérêt pour ce choc des étoiles. Même sans Kylian Mbappé, Rodrygo ou encore Jude Bellingham, il y aura des stars ce soir sur la pelouse. Côté anglais, Erling Haaland, bien qu’embêté par des bobos, sera présent à Madrid.

Un stade que le Norvégien de 25 ans, auteur de 29 buts et 7 assists cette saison, connaît parfaitement. Sa dernière visite date du 10 décembre. Il avait marqué un but lors du succès 2 à 1 des Cityzens en phase de championnat de la C1. Ce soir, il compte bien récidiver dans une enceinte qui pourrait peut-être devenir son jardin dans un futur plus ou moins proche. Suivi depuis de longues années par la Casa Blanca, Haaland est bien installé à Manchester, où son contrat court jusqu’en 2034. Mais ce mercredi, L’Equipe assure que le Real Madrid rêve encore et toujours de l’associer à Kylian Mbappé.

Deux tauliers ciblés par Madrid

Les deux joueurs ne sont pas proches mais s’apprécient. Ils pourraient évoluer ensemble, avec Haaland dans l’axe et KM10 sur le côté gauche. Tout cela est lié à l’avenir incertain de Vinicius Jr, qui n’a toujours pas étendu son bail qui s’achève en 2027. Cela dépendra aussi du montant de la clause libératoire du Cyborg. Ce soir, il aura une nouvelle occasion de montrer tout son talent et ses qualités. Et il ne sera pas le seul. En effet, Sport indique que Rodri (29 ans) fait également saliver les Merengues. Cela fait plusieurs années qu’il est surveillé de près. L’été dernier, Xabi Alonso a fait savoir à Florentino Pérez qu’il serait la recrue idéale au milieu.

Mais le président avait refusé pour des raisons économiques. Sans compter que l’Espagnol n’était pas au mieux de sa forme après sa blessure. De mieux en mieux ces dernières semaines, il est de nouveau sur la liste des Madrilènes, qui voit en lui le chef d’orchestre qu’il manque au milieu depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric. Sous contrat jusqu’en 2027, Rodri, qui arrive à un tournant de son aventure en Angleterre, n’a jamais caché son intérêt pour l’écurie ibérique. « Quand le Real Madrid vous appelle, c’est un honneur, et il faut toujours être attentif.» Une réponse qui a beaucoup plu à Florentino Pérez, qui a fait de lui sa priorité dans l’entrejeu. Ce soir, le boss de la Casa Blanca aura l’opportunité de scruter d’un peu plus près les 2 stars de City.