CdM 2022, EdF : Olivier Giroud évoque son record de buts

Olivier Giroud est entré dans l'Histoire de l'équipe de France. En plus de s'être qualifié avec les Bleus pour les quarts de finale du Mondial 2022, le buteur de l'AC Milan a inscrit son 52e but en Bleus, face à la Pologne en 8e de finale (3-1), dépassant ainsi Thierry Henry (51). Devant la presse, l'attaquant des Bleus est revenu sur son record. «Ce record me rappelle forcément toutes les années passées, 11 ans en EDF. Avec de très bons souvenirs, des très hauts, des moments plus bas. Je pense, comme je le dis souvent, le plus important, c'est de donner le bon exemple, que ce soit les jeunes, dans la vie de tous les jours, qui veulent progresser, croire en leurs rêves».

«Je suis arrivé en Bleus à 25 ans, je n'ai pas connu le très haut niveau à 20 ans, si ça peut être un exemple pour ceux qui ont un parcours atypique, c'est une fierté, dans la vie, il faut être patient, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Il faut travailler ses points forts, s'armer d'une résilience et d'une abnégation à toute épreuve, je suis fier, je ne veux pas m'arrêter là, l'équipe a encore besoin de moi, mais ce 52e but me soulage énormément, on le voit sur mon visage quand je remercie Kylian. Beaucoup de personnes me le rappelaient. Le fait d'avoir l'occasion de nous mettre sur de bons rails sur ce match, ça avait beaucoup d'importance», a-t-il expliqué ce mardi.