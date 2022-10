Pourquoi il ne faut absolument pas rater Benfica-PSG

Une victoire initiale prestigieuse contre la Juventus Turin, une deuxième obtenue face au valeureux Maccabi Haïfa et voilà le PSG en tête du groupe H de la Ligue des Champions. Mais attention, le troisième adversaire a aussi remporté ses deux premières rencontres et se présente comme le rival le plus coriace du groupe.

4 raisons de ne pas rater Benfica-PSG

Et oui, le Benfica Lisbonne compte 6 points, tout comme le PSG, et a battu la Juve sur sa pelouse. Mieux, le club portugais est en tête de son championnat et n'a pas perdu le moindre match cette saison ! Plus mauvais résultat enregistré jusque-là ? Un 0-0 concédé le week-end dernier face au Vitoria Guimarães. 13 victoires et 1 nul en 14 rencontres toutes compétitions confondues, difficile de faire mieux !

Mais le club entraîné par l'Allemang Roger Schmidt sait qu'il va affronter son adversaire le plus redoutable cette saison, avec un PSG qui débarque également en pleine confiance. 11 victoires et 1 nul en 12 rencontres, voilà pour le bilan parisien jusqu'à présent. C'est donc un choc entre cadors auquel on va assister mercredi soir à l'Estadio da Luz.

Le PSG veut se détacher

Objectif première place. Pour les deux équipes, c'est bien ce but qui sera recherché à l'issue de la double confrontation qui s'annonce. Celui qui l'emportera au Portugal sera plus que jamais le favori à la première place du groupe qui, rappelons le, permet d'éviter les autres premiers lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Mais surtout, ce match sera une nouvelle occasion de voir en action le formidable trio offensif du PSG, composé de Messi, Neymar et Mbappé. Avec un Messi en grande forme sur les dernières rencontres (7 buts lors de ses 5 dernières apparitions), un Neymar toujours aussi impliqué et un Mbappé toujours plus efficace.