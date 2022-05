Finale de la Ligue des Champions : la FFF se défend à son tour

C'est au tour de la Fédération Française de Football de s'expliquer après les incidents qui ont éclaté avant la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid à Saint-Denis autour du Stade de France. Face au tollé suscité ces derniers jours, notamment pour les problèmes de sécurité des supporters anglais, la FFF s'est défendue, utilisant les mêmes arguments que le préfet de police de Paris, Didier Lallement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et la ministre de Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Selon l'instance fédérale, il y a bien un problème avec «35 000 spectateurs» en trop car munis de billets falsifiés. «La FFF a mis en place 1.650 agents de sûreté et d’accueil en anticipation d’une éventuelle présence de personnes sans billets ou en possession de faux billets. Ce dispositif est supérieur de 25% à celui d’un match de l’Équipe de France à guichets fermés», entame le communiqué.

«Il a été validé par la Préfecture de Police en tenant compte des informations dont la FFF disposait dans le cadre de la préparation de la finale de la Ligue des champions. Sur la base des informations recueillies auprès des différents opérateurs publics et privés, la FFF a cependant constaté que 110.000 personnes s’étaient rendues au Stade de France. Ces 35.000 personnes supplémentaires, en possession de faux billets ou sans billets, ont provoqué des troubles à l’ordre public en bloquant les portes d’accès au stade et en empêchant certains titulaires de vrais billets d’y accéder avant le coup d’envoi du match prévu à 21h. Dans le détail, 79.200 personnes ont emprunté les transports en commun, 21.000 en bus (supporters, partenaires et invités UEFA), 6.000 en taxis et chauffeurs privés et 4.100 avec leurs véhicules particuliers.»