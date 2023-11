OL : les dessous du dossier Juninho

Entre Juninho et l’Olympique Lyonnais, c’est une longue histoire d’amour. Tout a commencé en 2001. Joueur de Vasco de Gama à l’époque, le milieu brésilien a été repéré par les Gones, bien décidés à lui offrir un aller simple pour la France. Pendant huit ans, le célèbre n°8 lyonnais a fait le bonheur de tout un club. Présent lors de la conquête des sept titres de champion de France, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs tireurs de coup-franc de l’histoire, si ce n’est le meilleur, a tiré sa révérence le 23 mai 2009 après un dernier match à Gerland.

Le footballeur auriverde, très ému au moment de son départ, a continué son chemin au Qatar, puis au Brésil et aux Etats-Unis. Mais Lyon était toujours dans un coin de sa tête. Après plusieurs sollicitations, Juninho a fait son grand retour à l’OL le 28 mai 2019. Accompagné de Sylvinho, l’entraîneur qu’il avait choisi, le nouveau directeur sportif des Gones a connu des hauts et des bas. On peut évoquer son entente difficile avec Rudi Garcia, qui a remplacé le coach brésilien, ou ses relations compliquées avec Vincent Ponsot, nommé directeur du football par Jean-Michel Aulas.

Un nouveau rôle pour Juninho

Parmi les bonnes choses, on peut retenir quelques coups intéressants sur le mercato avec les arrivées de Bruno Guimarães et Lucas Paqueta. Deux joueurs qui ont rapporté gros aux Gones. Autre bon point, l’ancien joueur a toujours su garder une belle cote auprès des supporters rhodaniens. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce qu’il connaît parfaitement le milieu du football et Lyon, John Textor veut le faire revenir aujourd’hui comme l’a annoncé L’Equipe. Une information que nous pouvons vous confirmer. L’idée du retour de Juninho vient de l’homme d’affaires américain et de personne d’autre.

Le patron d’Eagle Football a besoin de mieux s’entourer après un début de saison catastrophique. Il a d’ailleurs fait appel à Tony Parker, dont la présence ne fait pas l’unanimité. Un nouveau président va bientôt succéder à Santiago Cucci, qui a assuré l’intérim durant quelques mois sans vraiment convaincre dans ce costume. Un directeur sportif est aussi attendu entre Rhône et Saône. Mais ce ne sera pas Juninho. Le concernant, Textor envisage plutôt de lui confier un rôle de conseiller spécial un peu comme l’a fait à l’époque le regretté Gérard Houiller avec JMA.

Le Brésilien prend le temps de réfléchir

Sa mission sera, s’il l’accepte, de donner une vision au club et d’aider à le remettre sur de bons rails. Mais il ne serait donc pas forcément présent physiquement à Lyon, lui qui vit à Rio de Janeiro. En plus de l’OL, il apporterait son expertise et ses connaissances au Brésil, où John Textor possède Botafogo. Ce projet ne laisse pas insensible Juninho, qui a échangé sur le sujet avec l’Américain, qui a besoin à ses côtés de gens qui connaissent vraiment le football. Selon nos informations, l’ancien milieu de l’OL prend le temps de la réflexion, lui qui aime passer du temps avec ses proches.

Il sait aussi que revenir alors que l’OL est au plus bas est périlleux. Le défi est immense mais intéressant. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’a jamais vraiment rompu ses liens avec les Gones. En effet, il continue à suivre les rencontres du club nous a-t-on confié. La situation de l’OL lui fait également mal au cœur, lui qui est très attristé. Il aime vraiment Lyon du plus profond de son être. Ce, malgré les déceptions lors de son deuxième passage, notamment avec Jean-Michel Aulas. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de réagir sur X au possible come back du Brésilien.

Un gros coup pour John Textor

«Si cela se confirme c’est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni aient des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble-t-il ? » Une sortie culottée et un petit coup de pression de la part de JMA, qui s’est d’ailleurs attiré les foudres de nombreux supporters qui n’ont pas apprécié le traitement qu’il a réservé à la légende auriverde notamment en lui mettant un directeur du football dans les pattes. C’est l’une des nombreuses raisons qui a poussé Juninho au départ à l’hiver 2021. D’ailleurs, il a démissionné sans demander de compensation financière. Ce qui n’est pas le cas de tout le monde à Lyon…

Selon nos informations, Bruno Cheyrou, ancien responsable du recrutement, réclame son dû pour s’en aller. Mais ça, c’est une autre histoire. Intéressons nous à celle de "Juni". Son retour pourrait être une bonne nouvelle pour l’OL. Outre l’aspect sportif, Textor sait très bien qu’il frapperait un grand coup médiatiquement. Cela n’a d’ailleurs pas raté puisque les médias comme les supporters sur les réseaux sociaux se sont enflammés pour ce possible retour. Mais le plus dur est encore à faire : obtenir l’accord de Juninho. La balle est dans son camp. John Textor n’attend qu’un oui.