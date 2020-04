Serie A : Giuseppe Conte annonce la reprise de l'entraînement

C'est un moment important pour la reprise des hostilités en Serie A. Ce dimanche soir, le Premier Ministre italien Giuseppe Conte tenait une conférence de presse sur le déconfinement progressif opéré en Italie suite à la pandémie de coronavirus. Le chef du gouvernement italien a ainsi confirmé que les entraînements des athlètes professionnels et amateurs pourraient reprendre le 4 mai de manière individuelle.

« Les séances d'entraînement des athlètes professionnels et non professionnels seront autorisées à partir du 4 mai. Elles seront autorisées dans le respect des règles de distanciation sociale, sans rassemblements et à huis clos, » a notamment précisé Conte en conférence de presse. Le Premier Ministre a également révélé qu'à partir du 18 mai, les entraînements collectifs pourront démarrer, y compris pour les équipes de football. On se dirige donc vers un retour dans les prochaines semaines de la Serie A !