JT Foot Mercato : l’OM lance enfin les grandes manœuvres

Marseille avance enfin sur son mercato

Le mercato va enfin pouvoir démarrer pour le club phocéen. Comme le PSG, l’OM était à la recherche de son nouvel entraîneur. Eh bien, à l’instar club parisien, les Marseillais ont enfin trouvé le successeur d’Igor Tudor. Et encore un point commun, c’est un coach espagnol qui va s’asseoir sur le banc phocéen la saison prochaine ! Selon nos informations, tout est bouclé pour l’arrivée de Marcelino ! Un accord de principe a été trouvé entre le coach de 57 ans et l’OM. L’entraîneur espagnol va s’engager jusqu’en 2025. Le contrat n’a pas encore été signé, mais cela ne devrait plus tarder. Le président Pablo Longoria va donc enfin pouvoir passer à l’action sur le mercato. Évidemment, ce dernier travaille déjà activement. La preuve avec le dossier Arkadiusz Milik qui est aussi en passe d’être bouclé. D’après Sky Sport Italia, le club français et la Juventus ont trouvé un terrain d’entente pour le transfert définitif de l’attaquant polonais. La Vielle Dame va débourser 6 M€ + 1 M€ de bonus. L’OM pourrait en profiter pour négocier l’arrivée d’un joueur inattendu. Selon Tuttosport, le quotidien turinois affirme que l’OM est une piste pour le vétéran de la Juventus Leonardo Bonucci. Le joueur a déjà fait savoir que la saison prochaine sera sa dernière. Reste donc à savoir s’il raccrochera les crampons avec son club de toujours ou avec un autre club. Le dossier de l’entraîneur bouclé, Longoria va pouvoir se concentrer sur la prolongation d’Alexis Sánchez, qui, on le rappelle, est en fin de contrat le 30 juin prochain. À en croire la presse anglaise et plus précisément The Sun, ça se complique pour le Chilien. La publication anglaise explique que le joueur de 34 ans ne va pas prolonger son contrat. Le tabloïd va même jusqu’à dire qu’il a appelé Mikel Arteta pour le supplier de lui faire une place dans l’effectif d’Arsenal pour la saison prochaine. Une information à prendre avec des pincettes toutefois, même si on devrait y voir plus clair dans les prochains jours.

Deux joueurs de Ligue 1 dans les petits papiers de Leipzig

En 2019, le club allemand s’attachait les services de Christopher Nkunku en provenance du PSG pour 15 M€ bonus compris. Et bien 4 ans plus tard, le Français a pris une tout autre dimension et vient d’être vendu à Chelsea pour 60 M€. Une bien belle plus-value. Le club allemand veut refaire le coup et c’est encore du côté de notre chère Ligue 1 que le club aux deux taureaux prospecte. Pour remplacer Christopher Nkunku, le RB Leipzig vise Loïs Openda. Une première offre à hauteur de 30 M€ a été formulée, mais le RC Lens en attend plus. Selon nos informations, l’attaquant belge veut à tout prix rejoindre le club allemand. Ce dernier fulmine et ne comprend pas pourquoi la direction artésienne refuse d’accepter l’offre de 30 M€ qui permettrait à Lens de tripler sa mise initiale en seulement 12 mois. Mais le 2ème de Ligue 1 en 2023 est en position de force dans ce dossier. D’après nos confrères de RMC Sport, le RC Lens réclame 50 M€ pour le Belge qui est sous contrat jusqu’en 2027. Reste à savoir si le club détenu par la marque Red Bull va pouvoir s’aligner car le jeune Castello Lukeba est aussi dans le viseur. Nouvel homme fort de la défense lyonnaise et international Espoir, Lukeba a une très belle cote sur le mercato. Selon nos informations, plusieurs clubs anglais sont très chauds, mais c’est surtout le RB Leipzig qui vient de lâcher la première offensive. Le club allemand va formuler une première offre, qui n’atteindrait pas les 30 M€. Pas sûr que l’Olympique Lyonnais accepte de lâcher sa jeune pépite de 20 ans pour si peu. Affaire à suivre.

À lire

Les officiels du jour

Le Real Madrid a annoncé la prolongation d’un de ses cadres ! En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de Luka Modrić à Madrid, Toni Kroos vient de régler le sien. Alors que certaines rumeurs évoquaient un possible départ à la retraite à l’issue de la saison, le milieu de terrain de 33 ans continuera bel et bien. Il vient de prolonger officiellement son contrat d’une saison avec la Casa Blanca. Et si le Stade de Reims venait déjà de trouver le remplaçant de Folarin Balogun ? C’est évidemment ce qu’espère le club rémois avec la signature d’Oumar Diakite, première recrue estivale. L’ attaquant ivoirien de 19 ans quitte le Red Bull Salzbourg pour s’engager avec les Rémoins jusqu’en 2028. Sans club depuis plus d’un an, Asamoah Gyan a annoncé sa retraite. Âgé de 37 ans, l’attaquant ghanéen a décidé de raccrocher les crampons après être passé par Rennes entre 2008 et 2010 notamment.