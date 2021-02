OL : Rudi Garcia vole au secours d'Anthony Lopes

La suite après cette publicité

Anthony Lopes vit une période assez compliquée. En effet, contre le FC Metz et contre le Montpellier Héraut, il a fait deux erreurs qui ont couté des points à l'Olympique Lyonnais. Ce vendredi, contre Brest, il va devoir se remettre dedans. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Rudi Garcia, le coach de l'OL, a mis les points sur les I et les barres sur les T et a volé au secours de son portier.

« Les deux buts sont différents. Sur ce but (contre Montpellier), Antho doit laisser sortir en six mètres ou repousser sur le côté et pas dans l'axe. Il nous a fait gagner tellement de points. On a confiance en lui, on lui a dit et répété. On a besoin que tout le monde, pas que notre gardien, fasse le moins d'erreurs possible. Le gardien et les défenseurs sont plus exposés. Un but raté devant ça vaut une erreur défensive. Si on n’encaisse pas ce but, on ne repart pas sans point. Contre Metz et Montpellier, on doit avoir deux points de plus. Quand on ne peut pas gagner, il faut être capable de pas perdre. C'est autant du à un manque d'efficacité offensive qu'à qu'une erreur d'Antho. Il a de la bouteille, il est expérimenté, fait partie des meilleurs gardiens de France. Il doit continuer à avoir confiance en lui comme on a confiance, il va nous faire gagner à Brest et tout ira bien », a déclaré le technicien français.