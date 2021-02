Caen : Pascal Dupraz réagit au message de Neymar

Depuis hier soir, la sortie sur blessure de Neymar lors du 32e de finale de Coupe de France entre Caen et le Paris Saint-Germain fait énormément parler. Cela s’est accentué après l’annonce du club de la capitale de l’indisponibilité du Brésilien pendant quatre semaines. Neymar a d’ailleurs posté un message pour témoigner de sa tristesse et de sa colère vis-à-vis de ses détracteurs. Un message qui a fait réagir Pascal Dupraz, quelques heures après avoir déjà qualifié le Parisien de « pleureuse ».

La suite après cette publicité

« C’est un superbe joueur, tout le monde le sait. Il est aussi bon dribbleur qu’il est malin. Il est provocateur, il a de la fierté. J’ai vu hier que Lepenant hier lui a pris deux fois le ballon et cela ne lui a pas empêché de faire deux fautes. Lepenan, lui, a beau pleurer l’arbitre s’en fout. Il bénéficie, et c’est logique et normal, de la mansuétude des arbitres. Il sait faire, il provoque, il dribble donc il faut comprendre qu’en face il a à faire à des hommes et que le foot est un sport de contact. Quand on est provoqué, on répond. J’ajoute que nos joueurs ont été extrêmement corrects et en aucun cas c’est un Caennais qui a blessé Neymar fort heureusement », a-t-il déclaré sur RMC Sport.