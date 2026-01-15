La Juventus connaît le prix à payer pour Jean-Philippe Mateta

À la mi-janvier, la Juventus est enfin fixée sur le dossier Mateta. Les Bianconeri ont approché les dirigeants de Crystal Palace afin d’en savoir plus sur le prix à payer. Il va falloir sortir le chéquier pour s’attacher les services du tricolore. D’après les récentes informations de Sky Sports, le club de Serie A devra dépenser entre 30 et 35 millions d’euros durant la fenêtre hivernale. Une somme élevée, mais qui coïncide avec les tarifs pratiqués sur le marché. Auteur de neuf buts et deux passes décisives cette saison avec son club, le buteur de Palace est toujours autant appréciée outre-Manche à un an de la fin de son contrat.

Son agréable situation en Angleterre pourrait cependant bloquer son déménagement (cinq saisons au club). Pour rappel, la Vieille Dame va tout faire pour attirer le buteur, quoi qu’il arrive, car elle cherche à renforcer son secteur offensif afin de préparer au mieux le départ de Dusan Vlahovic. Reste à savoir si la Juve va continuer les négociations dès maintenant, ou si la période estivale sera la plus convenable pour qu’elle renforce l’effectif de Luciano Spalletti.