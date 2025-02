Le PSG en passe de boucler deux départs ?

Le mercato hivernal refermera ses portes ce lundi 3 février. Avant cela, les différentes écuries européennes s’activent pour ajuster leur effectif. Dans cette optique, le Paris Saint-Germain - qui a frappé un grand coup en s’offrant Khvicha Kvaratskhelia - continue de travailler sur d’éventuels départs. Après avoir résilié le contrat à l’amiable avec Juan Bernat, qui s’est officiellement engagé pleinement avec Villarreal, et vendu définitivement Xavi Simons au RB Leipzig, la direction parisienne négocie en parallèle sur d’autres ventes.

Ce samedi, nous vous révélions, à ce titre, que la Fiorentina - qui s’active également sur le dossier Nicolò Fagioli - avait transmis une offre pour Cher Ndour, évoluant aujourd’hui sous les couleurs de Besiktas. Une proposition similaire à celle du Torino (12 millions d’euros + des bonus) mais contenant des bonus plus facilement accessibles. Un dossier plus que jamais en bonne voie puisque, sauf gros retournement de situation, le milieu de 20 ans devrait filer à la Fio.

Les départs de Cher Ndour et Marco Asensio se précisent

En effet, la Viola et le PSG négocient pour finaliser un accord portant sur un transfert définitif et les deux formations, en discussions avancées, espèrent pouvoir conclure rapidement cette opération. D’abord prêté à Braga, puis à Besiktas, en Turquie, Cher Ndour a de son côté trouvé un accord de principe avec le club italien, 6e de Serie A. D’après nos indiscrétions, le joueur est attendu à Florence ce dimanche et devrait parapher dans les prochaines heures un contrat jusqu’en juin 2029 avec les pensionnaires de l’Artemio-Franchi.

Un départ qui permettrait alors de faciliter une autre opération, à savoir le prêt de Marco Asensio en Premier League. Pisté par de nombreuses écuries au cours des derniers mois, que ce soit la Real Sociedad ou encore Galatasaray, l’Espagnol de 29 ans se rapproche d’Aston Villa. Dans cette optique, nous pouvons vous affirmer que les Villans continuent de pousser pour la venue de l’ancien Madrilène, peu utilisé par Luis Enrique au cours des dernières semaines (18 minutes de jeu toutes compétitions confondues depuis la fin du mois de novembre). Les différentes parties vont désormais devoir trouver un terrain d’entente mais la fin de mercato s’annonce bouillante dans la Ville Lumière.