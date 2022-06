Le vestiaire du Bayern Munich en a marre de Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

La situation contractuelle de Robert Lewandowski est l'un des feuilletons de ce début de mercato 2022. Alors qu'il ne lui reste qu'un an au Bayern Munich, la star polonaise veut à tout prix quitter l'Allemagne pour rejoindre le FC Barcelone. Problème, les dirigeants bavarois ne sont pas prêts du tout à le laisser partir et continuent d'expliquer que Lewandowski ira au bout de son contrat. Ce qui ne plaît pas du tout au joueur qui multiplie les sorties médiatiques pour mettre la pression sur son club.

À en croire les informations du média britannique The Athletic, l'attitude de Lewandowski agace de plus en plus le vestiaire du Bayern Munich. Son départ est sur toutes les bouches au club depuis quelques semaines et beaucoup sont fatigués de la posture que prend publiquement RL9. Et certains joueurs ne seraient pas spécialement ravis de rejouer avec lui, car ils estiment qu'il est parfois trop égoïste sur le terrain. Belle ambiance...