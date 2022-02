PSG : c'est le flou au milieu de terrain

La suite après cette publicité

S'il y a une différence entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, c'est bien la clarté des choix de l'entraîneur quant à la composition des milieux de terrain. Pas besoin d'être devin pour imaginer autre chose qu'un trio Casemiro-Kroos-Modric dans l'entrejeu merengue aligné par Carlo Ancelotti mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes. On souhaite par contre bien du courage à ceux qui doivent établir les compositions probables du PSG dans ce secteur en vue du 8e de finale aller de Ligue des Champions (à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

Une seule certitude, Marco Verratti sera sur le pré, tant sa présence est indispensable pour tenir le ballon et fluidifier les sorties de balle. Pour les deux autres noms qui devraient composer le milieu dans le 4-3-3 attendu, c'est encore le mystère. Parce qu'il est difficile de dégager une ligne directrice dans les choix de Pochettino, certes souvent contraint par les blessures et les suspensions. Il y a eu le début de saison étincelant d'Ander Herrera, aidé par Idrissa Gueye, les changements de poste incessant d'un Wijnaldum jamais convaincant, le positionnement aléatoire de Verratti naviguant entre relayeur et sentinelle, les récentes promesses d'un étonnant Danilo et le retour en grâce de Leandro Paredes en sentinelle sur les quelques derniers matches, dont la référence Lille-PSG.

Verratti incontournable, quid des autres ?

Plusieurs solutions s'offrent donc au technicien argentin face au Real Madrid. Rester sur les dernières semaines et proposer un trident avec Paredes en sentinelle, Verratti en relayeur gauche et Danilo en relayeur droit. Une position étonnante pour l'international portugais, qui a su se mettre en valeur en inscrivant 3 buts en 3 titularisations. Mauricio Pochettino a d'ailleurs salué l'apport de son joueur. « Quand un milieu comme Danilo marque des buts, cela donne l'impression qu'il est dans un rôle plus offensif. Il a profité de certaines situations pour marquer. C’est un joueur très important, comme d'autres joueurs qui doivent apporter de l'équilibre à l'équipe, dans les transitions et par leur présence physique. »

La taille de Danilo n'est pas à négliger dans un effectif qui en manque mais le Real Madrid n'est pas une équipe remarquable de ce point de vue non plus. Cela pourrait donc jouer en faveur de Leandro Paredes, revenu en grâce subitement après une phase aller très discrète. Mais c'est sans compter sur le retour d'Idrissa Gueye, en forme après la victoire du Sénégal à la CAN. Il postule à une place de titulaire et bénéficie de la confiance de Pochetino, qui apprécie son volume de jeu, de courses et la qualité de son pressing. Alors, Paredes en sentinelle, avec Verratti et Danilo ou Gueye devant lui ?

Il ne faut pas oublier la séquence du mois de décembre au cours de laquelle Verratti avait ébloui en tant que numéro 6. En Ligue des Champions, la qualité de ses sorties de balle et sa capacité à résister au pressing adverse sont des atouts considérables pour le PSG. On n'a pas oublié la déclaration d'amour de Pep Guardiola après la masterclass de l'Italien lors du match de poule au Parc des Princes. Dès lors, cela éliminerait Paredes de l'équation, et les deux places de relayeurs se joueraient entre Gueye, Danilo mais aussi Wijnaldum et Herrera de retour de blessure.

