L’OM a rencontré ses supporters pour récréer l’union sacrée !

À 24 heures du choc de cette 27e journée de Ligue 1 face à Lille, l’Olympique de Marseille a tenté de resserrer les rangs. Selon les informations de RMC Sport, une réunion s’est tenue ce samedi à la Commanderie entre les leaders des groupes de supporters et plusieurs représentants du club. Étaient notamment présents Medhi Benatia, Alban Juster - nouveau président du directoire du club phocéen - et Habib Beye. Pendant près d’1h30, les supporters et la direction ont échangé avec un objectif clair : recréer une dynamique positive autour de l’équipe dans une période délicate.

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Au cœur de ces discussions, le rôle du public du Stade Vélodrome a occupé une place particulière. Habib Beye a insisté sur la nécessité de voir les supporters pousser leur équipe, rappelant que le manque d’ambiance lors de la première période face à Auxerre (1-0), lors de la précédente journée, avait pesé sur les joueurs. Le technicien olympien a appelé à une mobilisation totale pour accompagner l’équipe dans sa quête d’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, un objectif primordial tant sur le plan sportif que financier.

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Le cas Balerdi au centre des débats

Les supporters, eux, n’ont pas caché leur frustration face aux résultats décevants de la saison, surtout les éliminations en C1 contre Bruges et en Coupe de France face à Toulouse. Le cas de Leonardo Balerdi a également été évoqué. Certains supporters lui reprochent ses erreurs récurrentes et son tir au but raté lors de l’élimination en Coupe de France. En réponse à ces reproches, Habib Beye et Medhi Benatia ont tenu à défendre le joueur et à mettre en avant son état d’esprit irréprochable et son attachement au club, appelant à continuer de le soutenir malgré ses difficultés.

Malgré des échanges parfois tendus, cette réunion a permis d’apaiser les tensions. Toujours d’après RMC Sport, Beye en est ressorti rassuré et semble être convaincu de pouvoir compter sur un Vélodrome bouillant pour ce rendez-vous crucial. En interne, peu d’éléments ont filtré concernant l’avenir du club, si ce n’est la confirmation du rôle intérimaire d’Alban Juster. Frank McCourt, propriétaire du club, pourrait également prendre la parole en fin de saison. Dans ce contexte incertain, une forme d’union sacrée paraît néanmoins se dessiner pour mener l’OM à son grand objectif de la fin de saison.