La première shopping-list d'Arsenal dévoilée

Mikel Arteta l'a annoncé ce dimanche, Arsenal, au cœur de rumeurs de rachat par le patron de Spotify Daniel Ek ces dernières semaines, se prépare à vivre cet été le mercato plus décisif de ces dernières années. Entre joueurs en fin de contrat, joueurs en prêts entrants et sortants et indésirables, les prochains mois s'annoncent très agités du côté de l'Emirates.

Il se murmure déjà outre-Manche que les Londoniens, qui jouent une place en finale de Ligue Europa ce jeudi contre Villarreal (défaite 2-1 à l'aller en Espagne), espèrent disposer d'une enveloppe mercato proche des 130 M€. De quoi réaliser quelques opérations bien senties sur le marché. Et forcément, les premières pistes commencent à fleurir dans les médias anglais.

Plea et Fekir en têtes de gondole

Le Daily Mail y va ainsi ce lundi de sa liste des éléments ciblés par les Gunners «pour passer au niveau suivant» la saison prochaine comme l'expliquait son manager. Et sur cette première liste, figurent deux internationaux tricolores et un autre ancien de Ligue 1 : l'attaquant Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach) et le milieu offensif Nabil Fekir (Betis) ainsi que le milieu international malien Yves Bissouma (Brighton), passé par Lille.

À ces trois joueurs s'ajoutent le milieu offensif international allemand Julian Brandt (Borussia Dortmund), le milieu international finlandais Glen Kamara (Rangers), le défenseur international Espoirs anglais Lee Buchanan (Derby County), mais aussi les latéraux droit Max Aarons (Norwich), Tariq Lamptey (Brighton) et Emerson (Betis). Des premiers candidats qui seront sans doute rejoints par de futures opportunités de marché, mais qui donnent déjà un premier aperçu des envies d'Arsenal et de ses priorités. Le mercato show des Gunners ne fait que commencer.