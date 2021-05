Mikel Arteta promet le mercato le plus décisif de ces dernières années à Arsenal

La suite après cette publicité

Arsenal est mal embarqué pour se qualifier en coupe d'Europe la saison prochaine. 9e de Premier League durant cette 34e journée, le club anglais n'a plus beaucoup d'espoir avec ses 5 points de retard sur Liverpool, le 6e. Pour retrouver une compétition continentale, il a encore la Ligue Europa avec cette demi-finale retour à disputer face à Villarreal jeudi prochain. La victoire sera impérative face à son ancien entraîneur Unai Emery après la défaite en Espagne 2-1.

Évidemment le prochain mercato ne sera pas le même en fonction de l'avenir européen du club anglais. Une qualification en coupe d'Europe permet d'attirer de meilleurs joueurs et d'obtenir de plus grands moyens. Des données importantes pour les Gunners, qui, de l'aveux de Mikel Arteta, s'apprêtent à vivre l'été le plus important ce des dernières années. «Oui» répond fermement le coach espagnol à Sky Sports. De nombreux joueurs se retrouvent dans une situation contractuelle délicate et certains éléments ne sont plus désirés.

Arteta va faire le ménage

Présent au club depuis 2019, David Luiz (34 ans) arrive en fin de bail. Les prêts de Martin Odegaard et Dani Ceballos vont s'achever et revenir au Real Madrid, même si Arsenal aimerait bien conserver le Norvégien. Enfin, Alexandre Lacazette va entrer dans sa dernière année de contrat. «Beaucoup de choses se sont passées au cours des dernières fenêtres de transfert. Il y a beaucoup de joueurs dans diverses situations. C'est crucial. Nous voulons passer au niveau suivant et il y a beaucoup de choses à faire pour y arriver», prévient l'ancien milieu de terrain de 39 ans.

Arteta compte poursuivre le rajeunissement de l'effectif et faire confiance aux jeunes pousses comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe pour ne citer qu'eux. À l'inverse, Hector Bellerin et Eddie Nketiah seront mis sur la liste des transferts pour récupérer quelques fonds. Enfin, il faudra prendre une décision pour les joueurs prêtés comme Matteo Guendouzi (Hertha Berlin), Lucas Torreira (Atlético de Madrid), Ainsley Maitland-Niles (West Bromwich) et Joe Willock. Ce dernier impressionne à Newcastle et pourrait bien jouer un rôle essentiel chez les Gunners la saison prochaine.