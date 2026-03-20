Menu Rechercher
Commenter 6
Officiel Matchs Amicaux

Argentine : Franco Mastantuono et Joaquin Panichelli finalement appelés

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Franco Mastantuono @Maxppp

Mercredi, c’était l’annonce qui avait un peu fait jaser en Argentine. En difficulté avec le Real Madrid où il enchaîne les prestations moyennes et les blessures, Franco Mastantuono a été mis de côté par Lionel Scaloni dans sa liste de mars. Une décision qui avait interrogé et qui avait surtout laissé planer un sérieux doute quant à la présence du crack de 18 ans à la prochaine Coupe du monde.

La suite après cette publicité
🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha.
Voir sur X

Finalement, l’ancien de River Plate aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure sur le terrain : ce vendredi, il a été convoqué par Lionel Scaloni suite à deux forfaits. Il rejoindra la sélection lundi tout comme Joaquin Panichelli. Impressionnant depuis le début de saison avec Strasbourg, le buteur de 23 ans a été récompensé avec cette sélection. Pour rappel, l’Albiceleste va affronter la Mauritanie le 27 mars prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Argentine
Franco Mastantuono
Joaquín Panichelli

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Argentine Flag Argentine
Franco Mastantuono Franco Mastantuono
Joaquín Panichelli Joaquín Panichelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier