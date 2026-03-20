Argentine : Franco Mastantuono et Joaquin Panichelli finalement appelés

Mercredi, c’était l’annonce qui avait un peu fait jaser en Argentine. En difficulté avec le Real Madrid où il enchaîne les prestations moyennes et les blessures, Franco Mastantuono a été mis de côté par Lionel Scaloni dans sa liste de mars. Une décision qui avait interrogé et qui avait surtout laissé planer un sérieux doute quant à la présence du crack de 18 ans à la prochaine Coupe du monde.

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Finalement, l’ancien de River Plate aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure sur le terrain : ce vendredi, il a été convoqué par Lionel Scaloni suite à deux forfaits. Il rejoindra la sélection lundi tout comme Joaquin Panichelli. Impressionnant depuis le début de saison avec Strasbourg, le buteur de 23 ans a été récompensé avec cette sélection. Pour rappel, l’Albiceleste va affronter la Mauritanie le 27 mars prochain.