Osasuna exclu de la prochaine saison de Conférence League !

Ce mardi, la décision d’appel de l’UEFA devait statuer sur l’exclusion de la prochaine saison de Conférence League envoyée à Osasuna la semaine passée. Et comme attendu, cette dernière a confirmé la décision en confirmant l’exclusion du club de Pampelune pour la prochaine saison de C4. Une décision qui est officielle mais qui peut encore être modifiée par le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’état-major du club a dix jours pour saisir le bureau suisse, qui représente leur dernier recours pour espérer retrouver l’Europe la saison passée. Pour rappel, les derniers septièmes de Liga avaient vu leur place continentale être menacée pour une histoire de matches truqués qui date de la saison 2013-2014.

Dans un communiqué véhément, Osasuna fulmine face à cette décision : «Les membres de la Commission de recours de l’UEFA n’ont pas pris en compte les allégations présentées par l’entité vendredi dernier et ont réaffirmé l’avis initial des inspecteurs de la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA. Les raisons pour lesquelles le comité d’appel a décidé d’exclure Osasuna seront transférées à l’entité dans les prochains jours. Le Club Atlético Osasuna ne partage pas du tout les critères de l’UEFA ni l’enquête sur l’affaire menée et regrette le mauvais message que l’UEFA envoie au monde du football en punissant ceux qui dénoncent la corruption et la poursuivent en justice. Enfin, le Club Atlético Osasuna continuera à déployer tous les instruments juridiques à sa disposition pour tenir tête à l’UEFA et mettre fin à ce qu’il considère comme une violation grave de ses droits.» Si leur appel échoue, c’est Bilbao qui ira en C4 en lieu et place des joueurs de Pampelune.

