Dux barber shop, le coiffeur des stars du foot !

On a tendance à l’oublier, mais le joueur de foot de haut niveau est une mécanique bien huilée qui a plein de rituels et d’habitude. Parmi elles, on peut nommer le coiffeur. Si à première vue cela peut prêter à sourire, sachez que l’apparence d’un joueur à son importance, aussi bien sur le terrain qu’en dehors comme on nous l’explique au Dux barber shop, le coiffeur le plus influent de la banlieue parisienne et situé à Argenteuil dans le Val d’Oise.

«Les joueurs font appel à nous parce qu’une coupe bien ça permet aux joueurs de se sentir à l’aise devant les caméras, mais aussi sur les terrains. Ça fait partie de la préparation d’avant match. On va dans leur hôtel, on leur fait une belle coupe, on prend soin d’eux. Ça va au-delà du côté professionnel, il y a beaucoup d’affinité, on s’entend bien avec eux, parfois même on se déplace directement dans leur ville à savoir Toulouse, Montpellier, Metz… même à Madrid». Et les joueurs habitués du dux barber shop sont nombreux, des Toulousains Fares Chaibi, Zakaria Aboukhlal, Warren Kamanzi ou des joueurs du PSG El Chadaille Bitshiabu, Timothée Pembélé. D’ailleurs, à les écouter, ils ont même un côté réconfortant, voire même apaisant. «Ça leur permet de se changer les idées après un gros match comme Toulouse-PSG par exemple. Là on a prévu de coiffer les joueurs du TFC avant la finale de Coupe de France contre Nantes». Tout un programme…

