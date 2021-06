MU : Van de Beek commence à s’inquiéter

Acheté pour plus de 40 millions d’euros l’année dernière, Donny Van de Beek aura connu une saison plus que décevante. Le milieu néerlandais n’aura jamais su s’imposer dans le onze et son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ne lui aura pas donné sa chance non plus. Lors de la finale d’Europa League, le technicien norvégien a même décidé de se passer totalement de son joueur.

Selon les informations du Telegraph, cette situation commence à agacer l’ancien joueur de l’Ajax. Si Van de Beek avait conscience de la difficulté de s’imposer à United, il pensait tout de même avoir plus l’occasion de s’exprimer, lui qui n’a connu que quatre petites titularisations en championnat cette saison. Le joueur de 24 ans devrait s'entretenir avec Solskjaer avant le début de la saison 2021/21 pour discuter de sa place dans l’équipe. Cette saison, il n’a d’ailleurs pas fait partie des 17 joueurs les plus utilisés de l'effectif. Il pourrait faire ses valises après l’Euro.