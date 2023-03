Chelsea - Dortmund : les compositions officielles

La Ligue des champions est à l’honneur cette semaine, avec les huitièmes de finale retour ce soir et demain ! Chelsea, vaincu 1-0 au match aller au Signal Iduna Park, reçoit le Borussia Dortmund à 21h. Les Blues, en grande difficulté en 2023 avec 2 victoires en 12 matches, peuvent retrouver des couleurs sur la scène européenne. Face à eux, les Borussen se présentent à Stamford Bridge avec le bilan immaculé de 10 victoires en autant de matches cette année.

Pour cette affiche, Graham Potter aligne son 3-4-3 avec Cucurella et Fofana encadrant Koulibaly en défense. James animera le couloir droit, Chilwell le gauche, autour du milieu de terrain Kovacic - Fernandez. Devant, Havertz en pointe sera épaulé par Sterling (droite) et Joao Felix (gauche). Côté BVB, Haller sera en pointe devant Ozcan et Bellingham. Brandt évoluera côté droit devant Wolf, Reus côté gauche devant Guerreiro.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions

Chelsea : Kepa - Fofana, Koulibaly, Cucurella - James, Kovacic (cap.), Fernandez, Chilwell - Sterling, Havertz, Joao Felix

Dortmund : Meyer - Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro - Can - Brandt, Bellingham, Ozcan, Reus (cap.) - Haller

