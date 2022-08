Real Madrid-Eintracht Francfort : les compositions de la Supercoupe d'Europe

La suite après cette publicité

La Finlande accueille la Supercoupe d'Europe ! À Helsinki, le Real Madrid, vainqueur de Liverpool en finale de la Ligue des champions, est opposé à l'Eintracht Francfort, tombeur des Rangers en finale de la Ligue Europa. Un choc à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h. Il s'agit de retrouvailles pour les deux équipes, 62 ans après l'incroyable finale de la Coupe d'Europe 1960, qui avait vu le Real Madrid remporter la compétition pour la cinquième fois consécutive, en battant Francfort 7-3 à Glasgow, grâce au triplé d'Alfredo Di Stéfano et au quadruplé de Ferenc Puskás.

Pour ce nouvel affrontement, Carlo Ancelotti s'appuie sur le 4-3-3 vainqueur de Liverpool (1-0), à Saint-Denis, il y a un peu plus de deux mois. Ferland Mendy occupe le poste de latéral gauche, trio de tauliers au milieu et Valverde et Vinicius Junior qui accompagnent Karim Benzema aux avant-postes. En face, Oliver Glasner opte pour un 3-4-2-1. Un seul changement par rapport à la finale remportée aux tirs au but face aux Rangers : Lenz prend la place de Kostic, en passe de rejoindre la Juventus, au milieu et Lindstrom est toujours préféré à Götze en soutien de Rafael Santos Borré.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Eintracht Francfort : Trapp - Touré, Tuta, N'Dicka - Knauff, Sow, Rode, Lenz - Kamada, Lindstrom - Borré