Tottenham : Moussa Sissoko évoque son avenir

A Tottenham depuis 2016, Moussa Sissoko se rapproche de la fin de son bail. Celui-ci se terminera dans pratiquement deux ans, en juin 2023. Interrogé par beIN Sports, l'international tricolore a évoqué son avenir.

«Est-ce que je vais rester ici ? Je ne sais pas. Mon contrat ici se termine en 2023. Je pourrais vous dire oui mais on sait que tout va très vite dans le football. J'essaye de faire la meilleure saison possible avec mon club. En fin d'année, il y a l'Euro et j'espère y être. Les choses extérieures, je laisse mon agent s'en occuper. Il y a eu des appels de différents clubs mais je reste concentré sur Tottenham.»