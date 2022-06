Fin de carrière pour Javi Garcia

Le milieu espagnol formé au Real Madrid Javi Garcia, 35 ans, annonce mettre un terme à sa carrière de footballeur. Passé par le club merengue de 1996 à 2009, l'international aux 2 sélections avait ensuite fréquenté Benfica, Manchester City, le Zénit, le Betis et Boavista, où il lui restait un an de contrat.

510 matches en pro, des titres de champion en Angleterre, au Portugal et en Russie, fin de l'aventure pour le natif de Mula. «C'est une carrière que je n'aurais jamais pu imaginer et qui a été remplie de bons moments, que j'ai beaucoup appréciés, et d'autres moins bons, grâce auxquels j'ai appris et évolué à tous les niveaux pour les surmonter,» a-t-il écrit dans un message d'adieu posté sur Instagram.