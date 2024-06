Le RC Lens à la lutte pour l’ailier Couhaib Driouech

Après une saison décevante, ou du moins en dessous des attentes, le RC Lens est attendu cette année, car il va entamer un nouveau cycle. Exit Frank Haise qui a décidé de rejoindre l’OGC Nice, place désormais à Will Still qui a décidé de poursuivre son aventure en France après son passage du côté de Reims. Et maintenant que la question de l’entraîneur est réglée, la direction lensoise s’active sur le mercato pour essayer de se renforcer et de jouer les places européennes la saison prochaine. Dans ce sens, le secteur offensif est l’une des priorités du club.

Récemment, nous vous révélions que le club rêvait notamment de s’attacher les services de Georges Mikautadze. Le buteur géorgien du FC Metz est un attaquant très convoité. Mais il n’est pas le seul offensif ciblé par la direction lensoise. Selon nos informations, le RC Lens a montré un intérêt pour l’ailier marocain Couhaib Driouech. Âgé de 22 ans, il évolue du côté du Excelsior Roterdam et a réalisé une très belle saison avec 8 buts et 8 passes décisives en 33 matches.

De la concurrence sur le dossier

Ailier percutant, vif et surtout dribbleur (il est le meilleur dribbleur d’Eredivisie cette saison), le jeune international espoir marocain est un joueur convoité. Si le RC Lens n’a pas encore fait d’offre, les discussions ont débuté et cela pourrait bien arriver dans les prochains jours. Mais les Sang et Or vont avoir de la concurrence dans ce dossier qui s’annonce difficile. Selon nos informations, le PSV et le Sporting Portugal sont les deux clubs les plus avancés sur le dossier avec déjà des offres au joueur et à l’Excelsior qui réclame environ 4 millions d’euros pour le laisser partir.

Le PSV et le Sporting Portugal avaient déjà débuté les négociations cet hiver et ont donc une longueur d’avance alors que le Séville FC et Feyenoord sont aussi sur le dossier. Le joueur, qui veut quitter le club cet été et a un bon de sortie, n’a pas encore fait son choix concernant son futur club. Mais le RC Lens a les moyens de le convaincre alors que la Ligue 1 est un championnat très valorisé du côté des Pays-Bas. Et une bonne saison en Ligue 1 pourrait lui ouvrir les portes de la sélection marocaine qu’il n’a pas encore connue.