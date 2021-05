PL : Arsenal réalise une belle opération en battant Chelsea

Pour le compte de la 36e journée de Premier League, Chelsea (4e, 64 pts) et Arsenal (9e, 52 pts) croisaient le fer ce mercredi soir à Stamford Bridge. Quatrièmes, les Blues devaient s'imposer pour conforter leur place tandis que les Gunners étaient à quatre points des places européennes avant le coup d'envoi.

Après une passe en retrait de Jorginho vers Kepa qui filait dans le but vide, le portier espagnol sauvait son équipe mais Aubameyang suivait bien pour trouver Smith Rowe qui ouvrait le score (16e, 0-1). Après la pause, Pulisic pensait égaliser mais un hors-jeu était signalé (61e). Arsenal s'imposait sur la plus petite des marges et passait huitième. Chelsea restait quatrième.

