Aston Villa prêt à relancer un flop de l’AC Milan

Aston Villa se montre bien actif sur ce marché des transferts ! Après avoir bouclé l’arrivée de Pau Torres, désormais ex-joueur de Villareal, contre un chèque de 32,5 millions d’euros plus 5 millions de bonus, le club de Birmingham ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Désormais, la priorité d’Unai Emery est donnée à l’attaque et le coach ibère sonde à l’étranger pour dénicher le talent qui donnerait plus de galon à son effectif, en accord avec les ambitions européennes de sa formation anglaise pour la saison à venir. Dans cette perspective, la Gazzetta Dello Sport informe ce jeudi que le pensionnaire de Premier League serait disposé à relancer un flop de l’AC Milan, en l’occurrence Charles De Ketelaere.

Recruté à prix d’or l’été dernier, l’ancien prodige du Club Bruges est rapidement retombé de son nuage. Celui qui s’était révélé sous le maillot des Blauw en Zwart contre le Paris Saint-Germain un soir de Ligue des Champions en 2021 a été cantonné une majeure partie de la saison sur le banc des remplaçants lombards (40 apparitions, seulement 13 titularisations pour 0 but). En manque de temps de jeu, l’opportunité de se relancer à l’étranger apparaît comme un choix judicieux pour le joueur de 22 ans. D’autant que l’arrivée de Christian Pulisic cet été en provenance de Chelsea semble définitivement avoir annihilé ses chances de se frayer une place dans le onze de départ de Stefano Pioli. Le journal au papier rose ajoute qu’Aston Villa envisage de proposer 25 millions, une somme inférieure à celle espérée par le champion d’Italie 2022. Mais les dirigeants lombards pourraient bien lâcher du lest dans ce dossier car une possible vente du Belge serait vue d’un bon œil pour la direction milanaise, désireuse de se séparer de certains éléments pour renflouer ses caisses et réinjecter l’argent gagné directement dans le marché des transferts. Outre Charles De Ketelaere, Divock Origi et Ante Rebic sont également pressentis sur le départ.

