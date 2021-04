PSG : un déclic sur le gong pour un sprint de folie ?

La suite après cette publicité

On a longtemps cru que le Paris SG allait encore laisser filer des points contre un adversaire clairement à sa portée ce dimanche après-midi au Parc des Princes. L'AS Saint-Étienne avait en effet trouvé les ressources pour ouvrir le score, puis pour égaliser. Mais Mauro Icardi a finalement offert un succès à l'arraché aux siens d'un but de la tête dans les derniers instants du temps additionnel (3-2, 33e journée de Ligue 1).

Une victoire de champion ? Évidemment, la question a été posée à Mauricio Pochettino au sortir de la rencontre en conférence de presse. L'Argentin a apprécié la foi de son équipe et souligné l'importance de cette victoire dans la course au titre. Au regard du scénario de la partie, ce résultat semble valoir bien plus que trois points pour le technicien parisien. «Ces derniers mois, on a affronté des circonstances externes pas faciles, on n'a pas toujours obtenu les résultats escomptés, mais il faut faire avec, c'est la situation du moment», a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Un coup de boost décisif ?

«Aujourd'hui, c'est vrai que ces trois points nous donnent une énergie énorme, une confiance en nous renforcée et un courant d'énergie positive bienvenu avant d'affronter le sprint final de la saison qui s'annonce très dur», a-t-il détaillé. À la lutte pour le titre en Ligue 1 (à un point de Lille au classement), qualifié en quart de finale de Coupe de France (match à venir contre Angers mercredi) et en demi-finale de Ligue des Champions (face à Manchester City), le PSG, vainqueur du Trophée des Champions en janvier contre l'Olympique de Marseille (2-1), est en effet lancé dans une course effrénée pour une moisson de titres inédite.

Et Pochettino compte bien s'appuyer sur l'une des autres forces de son groupe pour continuer à croire à l'exploit. «Cette équipe a un gros mental, c'est une autre de ses qualités, au-delà du physique, de la technique, de la tactique ou du talent», a-t-il conclu. Le PSG peut-il écrire l'histoire dans cette dernière ligne droite ? Nouveaux éléments de réponse dès mercredi.