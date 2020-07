Décision du TAS : Jürgen Klopp se paie aussi Manchester City

Hier, Manchester City a donc été sauvé par le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a levé sa suspension de deux ans de coupes d’Europe infligée par l’UEFA. Une décision forcément très commentée. Cet après-midi, Pep Guardiola l’avait d’ailleurs mauvaise et a clairement demandé plus de respect envers son club. Et si l’Espagnol était chafouin, c’est sans doute parce que quelques-uns de ses collègues en Premier League ont crié au scandale. Ce fut le cas de José Mourinho, mais aussi de Jürgen Klopp.

« D’un point de vue personnel, je suis heureux que City puisse jouer la prochaine Ligue des Champions parce que je pense au championnat. Si City avait eu 10-12 matches en moins, je pense que personne n’aurait ses chances (de les battre pour le titre). Je ne crois pas qu’hier a été un bon jour pour le football, pour être honnête. Le fair-play financier est une bonne idée. Ça existe pour protéger les clubs et les compétitions afin que personne ne dépense de trop et que ceux qui veulent dépenser, soient sûrs que l’argent utilisé provienne des bonnes sources. Je viens d’Allemagne. Nous avons une culture de club et pas de propriétaire. Le FPF est une bonne idée, mais ce n’est pas à moi de juger ça (la décision favorable pour City). Mais si les clubs et les pays les plus riches peuvent faire ce qu’ils veulent, ça rend les choses difficiles », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Manchester Evening News.