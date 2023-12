Le FC Barcelone risque l’exclusion de la Ligue des Champions !

Ces derniers jours, on ne parle que du projet de la Super League dans le monde du football. Ce fameux projet qui doit concurrencer la Ligue des Champions et surtout rapporter bien plus d’argent aux clubs participants. À l’origine de cette idée, on retrouvait surtout les deux géants d’Espagne : le Real Madrid et le FC Barcelone. Florentino Pérez avait d’ailleurs, à l’époque, multiplié les déclarations, expliquant qu’il était urgent d’avoir de nouvelles entrées d’argent pour ne pas voir plusieurs grands clubs faire faillite. Et si son club semble être plutôt bien financièrement, ce n’est pas le cas du rival le FC Barcelone.

Le club blaugrana, on le sait depuis plusieurs années, a de grosses difficultés économiques et a souvent du mal à se montrer actif sur le marché des transferts. Depuis l’arrivée de Joan Laporta, le Barça utilise différents leviers pour s’en sortir en vendant partiellement des actifs afin d’obtenir des revenus. Par exemple, le Barça avait vendu ses droits de télévision et de licence pour les prochaines années à venir. De quoi améliorer les finances ? Partiellement, car le FC Barcelone est toujours dans le dur et peut craindre le pire désormais. Car du côté du bien informé journal Welt Am Sonntag, on évoque un sérieux risque d’exclusion de la prochaine Ligue des Champions pour les Blaugranas.

Un bilan comptable qui ne colle pas avec l’UEFA

Selon le média allemand, la raison de cette possible sanction est liée à une violation du règlement financier de l’UEFA. Le Barça n’a absolument pas compensé ses dépenses par des entrées d’argent similaires sur ces trois dernières années. Pourtant, le club catalan avait annoncé un bénéfice net de 304 millions d’euros lors de son bilan en septembre. Mais le règlement de l’UEFA est différent et oblige les clubs à entrer dans leur bilan uniquement les ventes liées à une activité footballistique. Or, le Barça, dans son bilan, avait pris en compte la vente de futurs droits TV et marketing ainsi que les bénéfices récoltés par ses autres sections sportives (basket, handball…). Et cela ne passe pas auprès de l’UEFA.

Welt Am Sonntag précise qu’en interne, l’UEFA évoque une possible exclusion «pour deux à trois ans» en expliquant que «plus la perte est grande, plus la pénalité est grande». Cet été, l’instance du football européen avait déjà sanctionné le Barça d’une amende de 500 000 euros car «le club avait déclaré de manière incorrecte des bénéfices provenant de la vente d’actifs incorporels qui ne constituaient pas des revenus pertinents.» Et le média allemand explique d’ailleurs qu’au sein même du Barça, des sources confirment ce risque d’exclusion de la C1. Sans la Ligue des Champions sur les prochaines années, le FC Barcelone serait encore plus dans le dur économiquement. On comprend donc mieux pourquoi le club insiste avec son projet de Super League…