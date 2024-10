Accusations de viol : la prise de parole forte d’Albert Guðmundsson après son innocence

Il y a une semaine, l’attaquant de la Fiorentina, Albert Gudmundsson a été acquitté en première instance devant le tribunal du district de Reykjavík de l’accusation d’agression sexuelle sur une femme. Le fait remonte à l’été 2023, l’attaquant jouait au Genoa. L’affaire a été classée sans suite après enquête, puis rouverte en appel par l’accusateur. La loi islandaise prévoit jusqu’à 12 ans de prison pour tout rapport sexuel sans consentement : «Comme je l’ai dit, cela a été une année difficile à gérer mentalement, mais je pense que la pression, l’anxiété et la négativité sont des choses que chacun de nous traverse tout au long de sa vie. L’important est d’apprendre de ses expériences et de croire en ses valeurs. J’ai 27 ans et j’ai vécu beaucoup de choses : évidemment ça a été difficile, mais c’est important de rester positif. J’ai également lu de nombreux livres sur la mentalité de croissance et je recommande à tout le monde de le faire. Je connais ma valeur et mes principes, je n’ai rien à craindre. J’ai appris que ma famille et mes amis sont tout pour moi, je leur en serai éternellement reconnaissant», a-t-il déclaré.

L’équipe nationale islandaise l’avait suspendu par mesure de précaution. Malgré ces accusations, le joueur de 27 ans a fait passer un message aux femmes victimes d’agressions : «Même s’il y a une femme qui m’a accusé à tort, j’espère que cela ne nuira pas à d’autres femmes qui sont en réalité victimes de violences. J’ai toujours été calme. Je ne me soucie de rien d’autre parce que je suis très heureux de ma vie. J’ai une belle famille, j’ai deux beaux enfants, j’ai des parents très attentifs et aimants, j’ai des amis formidables. De ma mère, j’ai pris la force mentale, la concentration toujours, mais aussi la bienveillance, la douceur. Elle est un exemple, une source d’inspiration. Comme mon père, commentateur sportif à la télévision. Peut-être que je suivrai ses traces une fois ma carrière terminée, qui sait», a-t-il conclu dans l’entretien accordé La Repubblica. Pour rappel, l’attaquant islandais, qui a confirmé être en contact avec sa fédération pour être réintégré prochainement, a été acheté 28 millions cet été par la Fiorentina en provenance du Genoa.